Italia-Stati Uniti: Unione interparlamentare, ricostituita sezione bilaterale di amicizia (2)

- La presidente Carfagna, continua la nota, "ha proposto di dare avvio alle attività della sezione bilaterale rendendo omaggio al cimitero e sacrario americano di Nettuno. Tra le proposte avanzate dalla vicepresidente della Camera, e positivamente accolte, anche le visite al Centre of excellence for stability police units (Coespu), presso la caserma dei Carabinieri 'Chinotto' di Vicenza, e allo stabilimento Faco (Final assembly and check-out) di Cameri, gestito dalla divisione Velivoli di Leonardo, nonché la partecipazione alle celebrazioni del Columbus day, che si terranno a ottobre negli Stati Uniti. Un nuovo incontro della sezione bilaterale di amicizia", conclude la nota, "è previsto prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari, per definire nel dettaglio le prime proposte programmatiche". (Com)