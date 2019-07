Legge Bilancio: Cgil-Cisl-Uil, necessario avviare fase confronto vero e stringente con governo

- Cgil, Cisl e Uil ribadiscono, in una nota, "la necessità di avviare una fase di vero confronto, stringente, concreto e costruttivo con il governo sui provvedimenti economici e sociali in vista della prossima manovra di bilancio, sulla base della piattaforma unitaria illustrata in più occasioni al presidente del Consiglio Conte e ad altri esponenti di governo, e al centro della grande mobilitazione del sindacato in questi ultimi mesi. A tal proposito siamo ancora in attesa di ricevere un calendario di incontri coordinati dal presidente del Consiglio Conte", prosegue la nota, "cosi come era stato concordato in occasione dell’ultimo incontro a palazzo Chigi del 1° luglio scorso, che si è svolto alla presenza anche del ministro del Welfare, Di Maio. Se dunque il governo intende avviare davvero una fase di confronto con le parti sociali a palazzo Chigi, sede di coordinamento delle scelte dell’esecutivo", concludono Cgil, Cisl e Uil, "il sindacato non si sottrarrà al suo ruolo di rappresentanza delle istanze di milioni di lavoratori, pensionati, giovani, precari e immigrati". (Com)