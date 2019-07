Lega: Centinaio scherza sui rubli russi. Li ho nel salvadanaio, riferirò io in Parlamento al posto di Salvini

- Il ministro delle politiche agricole, Gian Marco Centinaio, arrivando alla cerimonia del "Premio nazionale per l'innovazione" di Confagricoltura a Roma, ha risposto a chi gli chiedeva se il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dovesse riferire in Parlamento in merito alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. "Non scherziamo. Parliamo di cose serie, i rubli li ho io in un salvadanaio a maialino rosa che ho sul comodino", ha scherzato Centinaio. Poi ha aggiunto: "Vado io a parlare della Russia". (Rer)