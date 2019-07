Rifiuti Roma: Ama, servizi e frequenza pulizia strade già online da fine giugno

- "Il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama, sottoscritto il 6 giugno scorso, è on line sul sito dell'azienda capitolina, da fine giugno. Sul portale web sono pubblicati tutti gli allegati del contratto, dunque anche le frequenze di spazzamento e pulizia previste strada per strada". Lo comunica in una nota Ama. "Il nuovo contratto è consultabile dalla sezione 'Azienda' dell'home-page. - spiega Ama - Nell'allegato 'Elenco strade' è indicato, per ciascuna via, quale tipo di servizio viene effettuato tra i 3 previsti (servizio di presidio, spazzamento meccanizzato e spazzamento manuale) e per ognuno di essi sono indicate le relative frequenze. Oltre alla pubblicazione dell'elenco delle strade prevista da contratto, per rendere più agevole la consultazione da parte dei cittadini, a breve sarà disponibile anche un'ulteriore implementazione, che permetterà di digitare una strada e conoscere immediatamente il tipo di servizio di pulizia associato e le frequenze con cui viene svolto. Già da tempo, digitando il nome di una strada, qualunque cittadino può conoscere i calendari di raccolta 'porta a porta', le frequenze di svuotamento dei cassonetti stradali, i centri di raccolta più vicini e le altre modalità per conferire i rifiuti particolari e ingombranti. Le informazioni - conclude Ama - sono consultabili anche nella sezione 'i servizi su mappa' nonché tramite app, da tablet e mobile". (Com)