Lega: Salvini su Garavaglia, felice per sua assoluzione, spiace che abbia aspettato quasi cinque anni

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dichiara di essere "felice per Massimo Garavaglia. E' una persona fondamentale per la prossima manovra economica che dovrà attuare il taglio delle tasse. Spiace che lui, come tanti, troppi italiani abbiano dovuto aspettare quasi cinque anni per sentirsi dire che non ha fatto nulla". (Com)