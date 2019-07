G7: ministro Economia Tria, preoccupazione generale su Libra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "preoccupazione generale" che c'è sulla Libra, la moneta virtuale progettata dal gruppo statunitense Facebook, si tradurrà in "un'azione di controllo" che porterà a un "intervento". Lo ha detto il ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria, a margine del G7 ministeriale delle Finanze in corso a Chantilly, in Francia. Tria ha spiegato che nella prima giornata dei lavori si è parlato anche dei rischi sull'economia globale legati alle tensioni commerciali a livello internazionale, affermando che "se l'economia dovesse evolversi al negativo è necessario che si intervenga anche con la politica fiscale e non solo con la politica monetaria".(Res)