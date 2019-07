Violenza donne: M5s, con Codice rosso approvata legge urgente

- Le senatrici ed i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia al Senato affermano, in uan nota congiunta, che "il Codice rosso è legge. Oggi è un giorno importante per i diritti in Italia. Questa legge ha l'ambizione di tutelare il diritto ad una vita serena delle donne e dei bambini esposti a pericoli di violenza fisica e psicologica in famiglia. Il Codice rosso contiene una serie di misure che migliorano diverse norme esistenti e introduce nuovi reati: si pensi solo a quello sul revenge porn, approvato all'unanimità, e a quello sui matrimoni forzati che accoglie una proposta delle opposizioni. A dimostrazione del fatto", continuano i parlamentari pentastellati, "che un percorso aperto di arricchimento del testo c'è stato. La violenza di genere e i maltrattamenti tra le mura domestiche sono un'emergenza. I tragici fatti di cronaca, da ultimo il caso di femminicidio di Savona, imponevano l'approvazione immediata di questa legge, che non ha l'ambizione di essere perfetta: qualsiasi ulteriore miglioramento della normativa si potrà certamente fare nei prossimi mesi. Quel che è certo", concludono gli esponenti del M5s, "è che il Codice rosso dà al nostro Paese un pacchetto di misure forti, mirate ed efficaci".(Com)