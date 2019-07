Rieti: Manzella incontra imprese 'internazionali'

- L'assessore allo Sviluppo della Regione Lazio Gian Paolo Manzella ha incontrato oggi a Rieti, nell'ambito dei lavori del "Consiglio delle imprese internazionali", il presidente della Fondazione Varrone Toni d'Onofrio e il suo vice Roberto Lorenzetti, l'executive di Ibm Carla Monguzzi, il presidente di Seko Stefano Folio e la business excellence manager di Baxter Manufactoring Spa di Takeda Michela Rapucci. "Sono tutte realtà che hanno investito in questo territorio e continuano a farlo, spesso con prospettive di ampliamento che significano lavoro e sviluppo - spiega Manzella -. È stata l'occasione per aprire un tavolo di collaborazione per il futuro di Rieti e il suo territorio parlando con chi in questa città lavora con un occhio rivolto al mondo. Sono emerse indicazioni interessanti sulle questioni legate all'attrattività di questa parte di territorio laziale e sulle quali lavoreremo: dalle infrastrutture alla formazione, dalla cultura d'impresa al sociale. Sono certo si tradurranno in fatti concreti in attuazione dei principi della responsabilità sociale di impresa. Noi siamo qui per fare la nostra parte".(Rer)