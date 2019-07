Violenza donne: M5s, finalmente Codice rosso è legge

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia alla Camera scrivono, in una nota, che "il Senato ha dato il via libera al nuovo pacchetto di norme antiviolenza su donne e bambini, che adesso è finalmente legge. Pene più severe, introduzione del nuovo reato di lesioni permanenti al volto, uno Stato che si attiva immediatamente: sono alcune delle misure di civiltà che abbiamo voluto consegnare alle italiane e agli italiani. Con questa normativa", continuano i parlamentari pentastellati, "diamo una risposta concreta a una reale emergenza del Paese, ed è una notizia molto rassicurante sia per chi subisce quotidianamente violenze sia per chi, da questi episodi, riceve un danno indiretto ma altrettanto doloroso". (Com)