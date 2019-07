Milano: De Corato, terzo stop metro in due giorni, aumento biglietto beffa

- L'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota commenta il blocco della circolazione sulla linea M1 della metropolitana, che intorno alle 16.30 è regolarmente ripresa. "Dopo il doppio stop di ieri della M1, il primo tra le 6.30 e le 8 e il secondo dalle 8.30 per circa 20 minuti, oggi un altro blocco sulla stessa linea. Insomma, da quando il prezzo del biglietto Atm è aumentato, con tanto di mail del sindaco ai milanesi per giustificare le nuove tariffe, gli utenti della M1 sono continuamente ostaggi di malfunzionamenti. Si tratta del 17esimo episodio che interessa la linea metropolitana, tra furti, rapine, violenze, aggressioni e guasti, solo da fine maggio. Insomma, per chi utilizza i mezzi, oltre al 'danno', anche la beffa", osserva De Corato. (com)