Violenza donne: Bernini (FI), Codice rosso ok ma poteva essere più efficace

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che FI "ha votato sì al Codice rosso perché è un altro piccolo passo sulla strada dell'adeguamento delle nostre norme agli obblighi internazionali contro la violenza sulle donne. Ma resta il rammarico per l'atteggiamento della maggioranza che ha impedito, respingendo tutti i nostri emendamenti, di approvare una legge più giusta e soprattutto efficace nella tutela delle vittime, ampliandone facoltà e diritti. Sul revenge porn, ad esempio, la norma avrebbe potuto essere più specifica, senza lasciare vie d'uscita ai 'secondi diffusori', ed è inspiegabile", prosegue la parlamentare, "che la maggioranza abbia respinto l'emendamento, sostenuto da tutte le opposizioni, che mirava a perseguire l'odio contro le donne diffuso e alimentato attraverso la Rete". (Com)