Iraq: Cavusoglu, tre persone coinvolte in attacco a Erbil

- Tre individui sono coinvolti nell’attacco condotto oggi in un ristorante di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel quale hanno perso la vita un diplomatico turco e un civile iracheno. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, al suo ritorno da Gedda, in Arabia Saudita, da una riunione dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic). Gli attentatori hanno preso di mira un tavolo del ristorante HuQQabaz al quale stava pranzando un gruppo di diplomatici del consolato generale di Turchia a Istanbul, uccidendo uno dei commensali. Secondo Cavusoglu, tuttavia, “sono stati presi di mira anche due iracheni seduti al tavolo a fianco: uno è rimasto ucciso, l’altro è stato ferito gravemente”. “Siamo in contatto sia con Baghdad che con Erbil. Abbiamo comunicato con (il primo ministro curdo) Masrour e con (il presidente curdo) Nechirvan Barzani. Dall’altra parte, abbiamo parlato con il ministro degli Esteri iracheno Mohammed Ali al Hakim, che è al momento a Washington”, ha spiegato il capo della diplomazia di Ankara. Se necessario, ha aggiunto il ministro, la Turchia è pronta a inviare una delegazione a Erbil. (segue) (Tua)