Etiopia: Commissione elettorale, referendum su indipendenza regione Sidama entro cinque mesi

- Le autorità elettorali etiopi lavoreranno per organizzare entro i prossimi cinque mesi un referendum sull'istituzione di uno stato federale del Sidama. Lo hanno detto i vertici della Commissione elettorale (Nebe), riferisce l'emittente "Fana", dopo che gli indipendentisti hanno minacciato di proclamare domani, 18 luglio, la creazione della nuova regione. La data, hanno ricordato gli indipendentisti riuniti domenica scorsa ad Awasa con con gli anziani della Regione delle Nazioni, nazionalità e popoli del Sud (Snnpr), di cui Sidama fa attualmente parte, segna l'anniversario di un anno da quando il parlamento del Snnpr ha accettato di tenere un referendum sull'indipendenza. Secondo la costituzione etiope, il referendum avrebbe dovuto svolgersi entro un anno dall'accordo parlamentare, ma non ha potuto essere organizzato per la richiesta da parte delle autorità centrali di effettuare prima delle riforme del comitato elettorale necessarie allo svolgimento del voto. (segue) (Res)