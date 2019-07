Etiopia: Commissione elettorale, referendum su indipendenza regione Sidama entro cinque mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Abiy Ahmed ha a più riprese invitato gli indipendentisti del Sidama alla pazienza, affermando che ogni richiesta di questo tipo sarà presa in considerazione nel quadro di un regolare processo costituzionale: qualsiasi mossa alternativa, ha intimato il premier, sarà bloccata dall'intervento del governo federale. I membri del partito che rappresenta gli indipendentisti del Snnpr al governo si sono intanto riuniti per discutere di come procedere nel caso gli attivisti autoproclamino il territorio di Sidama. Il Snnpr confina a sud con il Kenya, a sudovest con il Triangolo Ilemi (una regione rivendicata dal Kenya e dal Sud Sudan), a ovest con il Sud Sudan, a nordovest con la regione etiope di Gambela a nordest con la regione etiopica di Oromia. Oltre ad Awasa, le principali città della regione comprendono Sodo, Arba Minch, Bonga, Chencha, Dila, Irgalem, Mizan Teferi, Wendo, Welkite, Durame, Hosaena e Worabe. (Res)