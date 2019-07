Governo: Ronzulli (FI), dossier principali intrappolati da liti maggioranza

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, in una dichiarazione ai telegiornali, ha affermato che "i risultati di questo governo sono come miraggi: economia, flat tax, Autonomia. Tutti i dossier principali sono intrappolati dalle liti della maggioranza. Il risultato è che i cittadini non hanno risposte, siamo isolati in Europa e la fiducia nel nostro Paese è al minimo storico".(Rin)