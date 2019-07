Immigrazione: sottosegretario Di Stefano, posizioni Repubblica Ceca piacevole sorpresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea adottata dalla Repubblica Ceca nel quadro della presidenza di turno del gruppo di Visegrad (V4) è una piacevole sorpresa. Lo ha dichiarato oggi a Praga il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, commentando l’attuale contesto europeo in termini di immigrazioni. “L’approccio adottato dal V4 per avere vantaggi economici, anche comprensibile, deve essere controbilanciato dal rispetto degli obblighi”, ha dichiarato il sottosegretario, aggiungendo che “nelle attuali condizioni in termini di politiche migratorie, tutti gli Stati membri sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità”, ha aggiunto, ribadendo che la presidenza ceca del gruppo ha mostrato finora un approccio più aperto al dialogo. (segue) (Rep)