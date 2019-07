G7: ministro Economia Tria, su digital tax c'è accordo generale ma meccanismo è complesso

- Sui principi generali della digital tax, la tassazione per i colossi del web, "più o meno c'è un accordo generale. Il problema è che poi l'applicazione pratica, il meccanismo concreto è molto complesso perché evidentemente quando si interviene su questi sistemi di tassazione internazionali si sposta la tassazione da un paese all'altro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine del G7 ministeriale delle Finanze attualmente in corso a Chantilly, in Francia. "Bisogna tenere conto degli impatti sui singoli paesi, degli impatti sulla crescita globale e quindi non è molto facile affrontare il problema", ha aggiunto Tria.(Res)