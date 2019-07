Messico: visita parlamentari Usa per esaminare Usmca, venerdì incontro con Lopez Obrador

- Una delegazione di parlamentari statunitensi, in gran parte democratici, si recherà da domani in Messico per valutare con autorità locali il contenuto del nuovo accordo commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), testo che attende il via libera da Camera e Senato Usa. Nella giornata di venerdì, la delegazione incontrerà il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. "Mi riunirò con legislatori che vengono ad ascoltare il punto di vista di tutti i settori del paese a proposito del trattato", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, promettendo di ribadire la volontà del governo all'approvazione del testo. Il parlamento messicano è stato il primo a ratificare il documento firmato dai governi dei tre paesi a fine novembre del 2018. (segue) (Mec)