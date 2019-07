Donbass: caso MH17, arrestato autista camion che trasportava sistema missilistico Buk

- Le autorità ucraine hanno arrestato l’autista del camion che, a loro dire, sarebbe stato utilizzato per trasportare il sistema missilistico Buk presumibilmente utilizzato per l’abbattimento del Boeing 777 di Malaysian Airlines avvenuto nel luglio del 2014 nel Donbass. Lo ha dichiarato il vicedirettore del dipartimento per le indagini del Servizio di sicurezza dell’Ucraina, Vitaly Majakov, durante una conferenza stampa trasmessa dall’emittente “Gromadska”. Secondo quanto affermato dalla portavoce del Servizio, Elena Gitlyanskaya, l’uomo sarebbe stato arrestato tre anni dopo aver attraversato il confine con la Federazione Russa nel 2016, e condannato per attività terroristica. Il Boeing malese, che volava da Amsterdam a Kuala Lumpur, si è schiantato il 17 luglio 2014 nei pressi di Donetsk, nell'Ucraina orientale con a bordo 298 persone. La maggior parte delle vittime erano cittadini dei Paesi Bassi. Le autorità di Kiev hanno accusato dell'abbattimento le milizie separatiste filorusse, le quali hanno replicato di non aver avuto a disposizione i mezzi che consentissero l’abbattimento dell'aereo a quell'altitudine. L'inchiesta è stata condotta da un team internazionale guidato dai Paesi Bassi che ha individuato come causa dell'abbattimento un missile lanciato da un sistema Buk. (Res)