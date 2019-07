Formigoni: ex presidente lombardo chiede la detenzione domiciliare dopo condanna

- È terminata l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano nella quale Roberto Formigoni, difeso dagli avvocati Mario Brusa e Luigi Stortoni, ha chiesto di scontare la condanna in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione ai domiciliari. Da quanto si apprende l'istanza della difesa sulla misura detentiva alternativa si è concentrata sui motivi anagrafici dell'ex presidente di Regione Lombardia. Al termine dell'udienza che si è svolta al Palazzo di Giustizia, Formigoni, vestito con una polo bianca e jeans azzurri, è stato fatto salire su un van della polizia penitenziaria che lo ha riportato al carcere di Bollate, dove si trova dallo scorso 22 febbraio.(Rem)