Lega: Centemero (Lega) su Garavaglia, giustizia è fatta

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione Finanze della Camera, esprime in una nota "grande soddisfazione per l'assoluzione del viceministro, nonché amico, Massimo Garavaglia. Hanno prevalso la giustizia e il buon senso. La Lega è fatta da persone perbene che lavorano nell'esclusivo interesse dei loro territori. Nonostante i continui attacchi mediatici non ci pieghiamo alle polemiche sterili e improduttive. Ora continuiamo a lavorare, come abbiamo fatto sino ad oggi", conclude il parlamentare, "per portare avanti le riforme necessarie al rilancio economico dell'Italia". (Com)