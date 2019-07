Bolivia: presidente Morales in Argentina per vertice Mercosur

- Il presidente della Bolivia, Evo Morales, è arrivato in Argentina per partecipare al vertice dei capi di stato del Mercosur, area di intercambio commerciale composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Morales, riferisce "Bolivia Tv", si recherà a Santa Fé, sede del 54esimo vertice, accompagnato dal ministro degli Esteri Diego Pary. Nei giorni scorsi il ministero aveva fatto sapere che Morales avrebbe sostenuto diversi incontri di alto livello nel corso della giornata. La Bolivia, paese che ha firmato il protocollo di adesione nel 2012 ed è in attesa di entrare a pieno titolo nel blocco, porterà all'attenzione dei partner regionali la necessità di sostenere alcune infrastrutture utili a proiettare il continente verso i mercati asiatici. (segue) (Brb)