Bolivia: presidente Morales in Argentina per vertice Mercosur (3)

- C'è poi l'ambizioso ammodernamento dell'idrovia Paraguay-Paranà, il progetto per rendere navigabile gli omonimi fiumi alle imbarcazioni con maggior portata, durante le 24 ore, con controllo satellitare, e con una migliore logistica e porti adeguati. Il progetto di idrovia Paraguay-Paranà nella sua accezione più estesa coinvolge l'insieme di paesi che condividono questo sistema fluviale, ovvero Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, e si estende dal lato del fiume Paraguay fino al porto brasiliano di Caceres, attraversando tutta la Bolivia ed il Paraguay. I cinque paesi hanno creato anche un comitato intergovernativo per determinare la fattibilità e la sostenibilità ambientale del progetto. L'esigenza di migliorare l'idrovia si giustifica dal punto di vista commerciale con l'enorme crescita del volume di merci trasportato negli ultimi quindici anni composto soprattutto da combustibile, minerali e prodotti agricoli come soia e grano. Le statistiche elaborate dal comitato parlano di un incremento del volume di merci dalle 700 mila tonnellate del 1988 agli oltre 36 milioni di tonnellate che transitano attualmente le diverse parti dell'idrovia. Attualmente la soia rappresenta la principale merce trasportata seguita dal ferro e dal combustibile. (segue) (Brb)