Bolivia: presidente Morales in Argentina per vertice Mercosur (4)

- Il "Mercosur ha dichiarato interesse regionale al progetto del corridoio ferroviario che sta portando avanti la Bolivia e, in questo senso, l'idrovia gioca un ruolo fondamentale, per il fatto che è grazie a questa che tanto il Paraguay quanto l'Uruguay potranno collegarsi al corridoio", ha detto Blnaco. "In ambito Mercosur, quello che stiamo proponendo è un accordo di facilitazione del commercio sulla idrovia, che, in sostanza, consiste nel trovare le norme da applicare all'arteria per facilitare il commercio, ed eliminare gli ostacoli esistenti per svilupparne a pieno il potenziale", ha aggiunto il vieministro parte della delegazione. (segue) (Brb)