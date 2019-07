Bolivia: presidente Morales in Argentina per vertice Mercosur (5)

- Il protocollo di adesione della Bolivia al Mercosur, firmato nel 2012, è stato perfezionato nel 2015 con la firma degli altri paesi membri. Per completare il processo è ora necessaria la ratifica dei parlamenti dei quattro paesi. Essendo paese "in processo di adesione", la Bolivia ha diritto di partecipazione e di parola ai vertici dei capi di stato, ma non di voto. Al vertice di Santa Fé, nel quale si celebra il passaggio di consegne della presidenza di turno dall'Argentina al Brasile, partecipano i quattro presidenti: Mauricio Macri per l'Argentina, Jair Bolsonaro per il Brasile, Tabaré Vazquez per l'Uruguay, e Marito Abdo per il Paraguay. Il blocco ha manifestato la volontà unanime di avanzare con i negoziati per accordi di libero scambio anche con l'Associazione europea di libero scambio (Efta) composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e con il Canada. Al tempo stesso il blocco lavora per rendere più flessibili i meccanismi di funzionamento interni. In questo senso si parla di eliminare il diritto di veto sugli accordi bilaterali che i soci del blocco siglano con paesi terzi. (segue) (Brb)