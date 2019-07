Libia: paese diventa azionista della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

- La Libia è entrata a far parte della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) come suo ultimo azionista al fine di diventare un paese in cui la Banca si impegna a investire e sostenere le riforme politiche. Secondo quanto riferisce la Bers in un comunicato, l’adesione è stata formalizzata oggi e segue la decisione del Consiglio dei governatori della banca che nel 2014 ha approvato la domanda di adesione della Libia. Il presidente della Bers, Suma Chakrabarti, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere la Libia come azionista e non vediamo l'ora di avviare una cooperazione di successo". Qualsiasi futura decisione di concedere lo status di paese beneficiario alla Libia verrà presa separatamente dagli azionisti della Banca a seguito di una valutazione del contesto politico, economico e operativo del paese. La Libia è all'interno della regione del Mediterraneo meridionale e orientale (Semed) della Bers, dove la Banca investe dal 2012 con attività in Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza. Con l'inclusione della Libia, il numero di azionisti della Bers ammonta ora a 71, compresi 69 paesi di tutti e cinque i continenti, nonché l'Unione europea e la Banca europea per gli investimenti.(Res)