Nuoto: Roma si candida a ospitare Europei 2022. Raggi: “Pronti alla sfida”

- Roma punta a ospitare gli Europei di nuoto del 2022. La giunta comunale ha approvato una memoria per avviare le procedure di presentazione della candidatura, che la Federazione dovrà presentare entro il mese di luglio. Nel documento si legge che “Roma Capitale intende dare nuova valorizzazione alle politiche per lo sport rilanciando l'immagine internazionale della città attraverso la partecipazione e l'organizzazione di eventi ad alta risonanza mediatica" al fine di incrementare il turismo e il suo indotto. Nella memoria il Comune sottolinea anche che al momento “non sono previste spese per il potenziamento e la ristrutturazione di impianti natatori esistenti, che potranno nel caso trovare capienza negli specifici programmi previsti anche dal governo nell'ambito di impiantistica sportiva". Il Campidoglio, quindi, definisce gli Europei di nuoto 2022 “un’occasione di crescita e valorizzazione della città, sia in termini di evento mediatico e turistico, sia sotto il profilo economico”. L'evento durerà due settimane e coinvolgerà 52 nazioni e 1500 atleti. (segue) (Rer)