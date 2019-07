Nuoto: Roma si candida a ospitare Europei 2022. Raggi: “Pronti alla sfida” (2)

- La Capitale d'Italia, spiega il sindaco Virginia Raggi, “vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport”. Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli esprime "soddisfazione" per "la crescita della candidatura" di Roma ma suggerisce anche cautela. La proposta "nasce dal desiderio della Federazione italiana nuoto e della famiglia delle discipline acquatiche di riportare in Italia un grande evento come il campionato europeo che manca dal 1983 - sottolinea -. Abbiamo condiviso progetto e ipotesi di fattibilità con il governo e in particolar modo con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, che si è espresso favorevolmente a valutare, ed eventualmente a sostenere, la candidatura. Poi ne abbiamo parlato con la sindaca Virginia Raggi nell'imminenza del trofeo Sette Colli e siamo lieti di ricevere ufficialmente l'interesse suo e della città di Roma”. Tuttavia, continua Barelli, “esorto cautela. Ciò non significa che gli Europei del 2022 si terranno a Roma. Significa che la candidatura comincia a crescere e a diventare competitiva nei confronti di altri concorrenti, tra cui Russia e Germania". Anche il sottosegretario con delega allo Sport Giorgetti è cauto. Roma, osserva, “ha presentato la proposta di candidatura, che è un po' diverso". Il governo attende ora "una proposta formale e documentata" che tenga conto soprattutto del rapporto costi-ricavi. (Rer)