Rom: Majorino (Pd), non darò a Viminale informazioni per sgomberi

- L'assessore uscente alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, fa sapere che non fornirà al Viminale i dati su rom e sinti. "Giorni fa è arrivata sul mio tavolo la richiesta di dati e informazioni, da parte della Prefettura, sul tema dei campi Rom e Sinti. Oggi leggo che si tratta dell'iniziativa di Salvini per gli 'sgomberi'. Detto che mi restano due giorni da assessore non passerò le prossime 48 ore a fornire al ministro dell'inferno informazioni utili per vedere gente sbattuta per strada e bambini trattati come carne da macello elettorale", annuncia Majorino in una nota, aggiungendo che chiederà alla Prefettura il perché della richiesta dei dati. "L'ennesimo tentativo di Salvini di costruire sulla pelle delle persone un'altra pagina di ghettizzazione - aggiunge poi Majorino su Facebook - è da respingere. Per questo come già detto se arriveranno, come pare, richieste dal Ministero dell'Interno, riguardanti la necessità di organizzare censimenti su base etnica volti a organizzare sgomberi generalizzati, io non darò minimamente il mio contributo e son certo che l'amministrazione comunale in futuro, allo stesso modo, non si presterà", scrive Majorino. "Abbiamo invece bisogno di azioni a sostegno dei bambini delle popolazioni rom e sinti. Su questo serve un grande piano nazionale. A Milano in questi anni abbiamo fatto centinaia di interventi per garantire e se vogliamo, pure dirlo, imporre il successo scolastico. Su questo terreno però il governo Conte e il Ministro Salvini sono totalmente assenti. Anzi gli sgomberi annunciati, immaginati senza prefigurare alcuna alternativa, diventeranno solo questo: nuovo degrado, nuova illegalità, nuovi bimbi per strada", conclude il neo europarlamentare Pd. (com)