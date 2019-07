Regione Lazio: Giannini (Lega), Zingaretti "risolve" emergenze abitativa con 4 alloggi in 7 anni. Ma mi faccia il piacere...

- "Un 'plauso' al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi, a Corviale, ha affrontato finalmente l'emergenza abitativa nella Capitale assegnando ben 4 appartamenti nell'arco dei suoi 7 anni di mandato". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che aggiunge: "A fronte di migliaia di cittadini che non hanno un tetto, Zingaretti, con la sua ormai celebre pomposità e con l'Ater commissariata da anni, ha perfino invitato il governo a fare meno sgomberi e più alloggi. 'Ma mi faccia il piacere...', avrebbe esclamato il grande Totò". (Com)