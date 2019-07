Speciale infrastrutture: Auto, Tesla valuta investimenti in Kazakhstan

- Il viceministro dell'Industria e dello Sviluppo delle infrastrutture del Kazakhstan, Amaniyaz Erzhanov, ha incontrato i rappresentanti della società Tesla. È quanto riportato da “Tengrinews”. Le parti hanno discusso di cooperazione bilaterale, inclusa la partecipazione della società in importanti progetti infrastrutturali in Kazakhstan, oltre alla produzione di automobili e alla creazione di una rete di stazioni elettriche. Erzhanov ha detto che il ministero è interessato ad avviare una cooperazione con Tesla e che durante la riunione sono stati illustrati i prossimi piani di sviluppo per quanto concerne settore manifatturiero automobilistico. Elon Musk, ex amministratore delegato della società, ha promesso di aprire i centri di assistenza e le stazioni di ricarica per le automobili in Kazakhstan nel 2019. (Res)