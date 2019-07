Sudafrica: presidente Ramaphosa, obiettivo attrarre investimenti per 1,3 miliardi di dollari (2)

- In questo contesto, il Consiglio di amministrazione della Banca di sviluppo del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ha di recente approvato un finanziamento di 790 milioni di dollari a sostegno di tre progetti in Sudafrica. Il presidente Kundapur Vaman Kamath ha precisato che è nei piani dell'istituto di credito "chiudere l'anno approvando prestiti per un totale di 2,3 miliardi di dollari per il Sudafrica". Kamath si è espresso alla conferenza annuale della banca, tenuto a Città del Capo. Secondo fonti interne citate dai media locali, parte dei 790 milioni di dollari saranno destinati alla centrale elettrica a carbone di Medupi, che versa in difficoltà. Nel settore elettrico il Sudafrica è alle prese con la crisi della compagnia statale Eskom, su cui pesano oltre 30 miliardi di dollari di debiti. L'Autorità per il controllo dell'energia del Sudafrica (Nersa) ha di recente autorizzato la compagnia ad aumentare le proprie tariffe dell'8,1 per cento per l'anno fiscale 2020-2021 e del 5,2 per cento in quello 2021-2022, abbassando la richiesta di Eskom che chiedeva di aumentare le tariffe del 17,1 per cento. (segue) (Res)