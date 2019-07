Rom: De Corato, quasi finito censimento Regione, anche con risposta Comune Milano

- È quasi pronto il censimento campi e popolazione nomadi di Regione Lombardia. Lo fa sapere in una nota l’assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato. “Questo studio è stato realizzato con l'aiuto di Polis Lombardia che ha elaborato i dati forniti dalle Prefetture e dalle risposte dei questionari mandati ai Comuni lombardi. Nei prossimi giorni calendarizzerò la sua presentazione alla Commissione e al Consiglio Regionale”, annuncia De Corato, sottolineando che “il censimento ha visto, nella sua realizzazione, anche la risposta del Comune di Milano nonostante le esternazioni di oggi dell'ormai ex assessore comunale Majorino”. “Il neoeletto parlamentare europeo - prosegue De Corato - avrebbe dovuto, in questi 8 anni, occuparsi del fenomeno nomadi e della loro difficile integrazione. Mai una parola di condanna o un ragionamento serio che analizzasse i fatti criminali a loro legati. Furti in appartamenti, donne incinte borseggiatrici nelle metropolitane e sui mezzi pubblici, truffe agli anziani e, non da ultimo, furti di materiale edile, persino di escavatori. L'ultimo ieri in zona San Siro fortunatamente sventato dalla Polizia. Oggi la mia segreteria ha ricevuto l'ennesimo reportage fotografico degli abitanti di via Pestagalli, a dir poco esasperati. Le immagini immortalano quanto rimane dopo il passaggio delle carovane di nomadi. Cumuli di sporcizia e di macerie”. (com)