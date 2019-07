Repubblica Ceca-Italia: sottosegretario Di Stafano, forum economico rafforza legami solidi tra due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Stefano ha sottolineato che il business forum odierno è una diretta conseguenza "dell'incontro del premier Giuseppe Conte con l'omologo ceco Andrej Babis" dello scorso agosto. Di Stefano ha poi sottolineato che questo nuovo business forum "viene coniugato alla nuova filosofia del ministero degli Esteri di creare un pacchetto di diplomazia culturale, scientifica ed economica". Il sottosegretario ha notato che l'incontro vede la partecipazione di 100 aziende, rappresentando un elemento di innovazione gradito "sia alla Repubblica Ceca che all'Italia, ovvero puntare su settori specifici di innovazione". Tra essi figurano, ha proseguito Di Stefano, l’industria 4.0, l’energia, l’aerospazio, mobilità, sicurezza e protezione civile. Di Stefano, ha tal proposito, ha notato che "in Italia è necessario affiancare alla parola qualità alle parole innovativa e sostenibile", elementi in cui la Repubblica Ceca può fornire un contributo valido. Il sottosegretario ha poi notato che "l'interscambio ha superato i 13 miliardi di euro e si può crescere ancora". Di Stefano ha infine osservato che tra i due paesi, "anche turismo e scambi culturali sono molto buoni", sottolineando come “ogni anno quasi 600 mila turisti cechi vengono in Italia e quasi 400 mila turisti italiani visitano la Repubblica Ceca". L'iniziativa di oggi è stata organizzata dall'ambasciata d'Italia a Praga, dal ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, Abi e dalla Camera di commercio e dell'industria italo-ceca. (Rep)