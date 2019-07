Infrastrutture: Toninelli su Anas, autonoma in gestione societaria, con Sblocca cantieri ha tutte condizioni per andare avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al biennio 2019-2020, Toninelli ha annunciato che "sono previsti oltre 1.000 affidamenti, la pubblicazione di gare per oltre 6,9 miliardi, l’apertura di oltre 1.800 cantieri e una produzione di circa 1,9 miliardi di euro. Senza dimenticare 1,7 miliardi in più per la manutenzione" E ancora: "Il Piano di accelerazione delle gare - attraverso una rimodulazione dei tempi di avvio delle nuove opere e un incremento degli interventi per la manutenzione programmata - consentirà di velocizzare l’avvio dei cantieri e della produzione". Infine il responsabile delle Infrastrutture ha menzionato "l'attribuzione degli incarichi" rispetto alla quale ha parlato di "una scelta di strategia aziendale propria di Anas" che "esula dalla sfera di vigilanza esercitata dal Ministero, il quale opera per assicurare la realizzazione e la manutenzione delle opere infrastrutturali del nostro Paese". Sulle proprie scelte di personale, il ministro ha osservato che "la stessa Anas ha fatto presente di aver avviato una riorganizzazione destinata a definire un nuovo assetto e un rinnovato modello societario su base territoriale, con l’obiettivo di una maggiore vicinanza alle comunità". Per Toninelli, "lo Sblocca cantieri garantirà il commissariamento per circa 7 miliardi di opere, oltre alla semplificazione delle norme contemplata dallo stesso decreto. Dunque, Anas ha oggi tutte le condizioni per andare avanti spedita come mai prima. E io - ha assicurato - sarò il primo a controllare che i nuovi strumenti messi a disposizione della Società delle strade siano efficacemente utilizzati". (Rin)