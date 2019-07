Iraq: Baghdad conferma l’uccisione di un “diplomatico turco” a Erbil

- Il ministero degli Affari esteri dell’Iraq ha condannato quest’oggi l'uccisione “di un diplomatico turco e di un membro della scorta” a Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il portavoce della diplomazia di Baghdad, Ahmad al Sahaf, ha dichiarato ad “Al Sumaria News” che l’attacco a mano armata avvenuto questa mattina in un ristorante lungo l’Airport Road di Erbil ha provocato almeno due morti e un ferito. "Siamo in continuo coordinamento con le autorità ufficiali per appurare i dettagli dell’accaduto”, ha spiegato ancora Al Sahaf.(Irb)