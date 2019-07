Sport: Cambiaghi su Coppa Agostoni, Brianza torna ad essere regina del ciclismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la presentazione ufficiale dell'edizione 2019 della Coppa Agostoni - Giro delle Brianza si accendono ufficialmente i riflettori sulla prima delle tre prove del Trittico Lombardo che nel mese di settembre vedranno le strade regionali protagoniste dei tre eventi sportivi più importanti a livello ciclistico. Ieri a Lissone la presentazione alla stampa, con il neocampione italiano su strada Davide Formolo, il presidente dello Sport Club Mobili Lissone, 'patron' della Coppa Agostoni, Silvano Lissoni, i rappresentanti della Federazione Ciclistica Regionale, Cordiano Dagnoni, e della Brianza, Marino Valtorta. "La presentazione della Coppa Agostoni - ha detto Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e giovani di Regione Lombardia, intervenendo ieri alla presentazione della gara in programma sabato 14 settembre - è uno degli eventi estivi di sport più importanti della Brianza. Rimane sempre un grande onore e soprattutto una grande emozione, da brianzola, partecipare agli eventi che caratterizzano la 73° Coppa Agostoni - Giro delle Brianze. I tantissimi appassionati e la storicità della manifestazione hanno fin dalla sua presentazione creato una grande aspettativa". "Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti del panorama ciclistico nazionale - ha ricordato Cambiaghi - che, con la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine, completa le prove del Trittico Lombardo. La classica d'autunno è un evento imperdibile per gli amanti delle due ruote: dal 1946 porta in Brianza, con partenza e arrivo da Lissone, i più forti corridori del mondo. È diventata tradizione a settembre, al ritorno dalle vacanze, ospitare in Regione Lombardia la presentazione del Trittico". "L''Agostoni' - ha concluso Cambiaghi - è una delle grandi corse del ciclismo internazionale e in Brianza riveste un ruolo da protagonista ospitando questo importante appuntamento con la storia che tutti gli anni si rinnova. L'appuntamento con il circuito del Lissolo e la sua scalata rimane qualcosa di mitico per i ciclisti lombardi". (com)