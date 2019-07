Iraq: fonti locali, un diplomatico turco e un civile uccisi in attacco a Erbil

- Un diplomatico del consolato generale della Turchia a Erbil ha perso la vita oggi assieme a un civile locale nell’attacco che ha colpito un ristorante del capoluogo della regione autonoma del Kurdistan irachena. Lo riferisce il portale locale “Rudaw”. La morte del diplomatico turco è stata confermata dal ministero degli Affari esteri di Ankara in una nota. Secondo la ricostruzione del proprietario del ristorante, l’attentatore – vestito in abiti civili e munito di due armi da fuoco – ha preso di mira un gruppo di diplomatici turchi che pranzavano all’interno del locale. Uno di essi è rimasto ucciso nell’attacco. Il ristorante, HuQQabaz, si trova in un’area di nuova costruzione frequentata in particolare da stranieri, uomini d’affari e diplomatici. “Assicuriamo ai civili e ai diplomatici che non permetteremo che la pace e la sicurezza della regione curda venga compromessa”, si legge in una nota della Direzione generale della sicurezza di Erbil che conferma la morte di due persone a seguito dell’attacco. “È stata aperta un’indagine sull’episodio, i cui responsabili verranno puniti”, conclude la nota. Nel frattempo sono state chiuse tutte le strade che collegano Erbil ad altre città della regione per impedire la fuga dell’aggressore. (Irb)