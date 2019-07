Speciale difesa: Spazio, Toyota e Jaxa firmano accordo triennale per invio rover sulla Luna nel 2029

- Toyota Motor Corp. e l’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) hanno annunciato ieri la firma di un accordo triennale per la ricerca e lo sviluppo congiunto di un veicolo per equipaggio umano che dovrebbe essere inviato sulla Luna nel 2029, nell’ambito di una missione internazionale. L’accordo, che copre il periodo sino al 2022, vedrà Toyota e Jaxa sviluppare, assemblare e collaudare un prototipo del rover, progettato per percorrere la superficie della Luna affidandosi a celle di combustibile. Le due entità hanno annunciato il progetto per la prima volta lo scorso marzo, spiegando che il veicolo sarà progettato per garantire agli astronauti l’abitabilità per periodi di tempo limitati senza la necessità di indossare tute spaziali pressurizzate: un veicolo di tale tipologia non è mai stato sviluppato prima. Lo sviluppo e l’assemblaggio del rover che verrà effettivamente impiegato per la missione dovrebbe iniziare nel 2024. (Res)