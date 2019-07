Speciale difesa: Libia, ex funzionario di Sarraj a capo dell'agenzia antiterrorismo di Haftar

- Il comando generale dell'Esercito nazionale libico (Lna), guidato da Khalifa Haftar, ha nominato Faraj Egaiem capo dell'Agenzia antiterrorismo. Egaiem è un ex sottosegretario del ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) guidato da Fayez al Sarraj. La nomina di Egaiem arriva meno di una settimana dopo che un'autobomba è esplosa a Bengasi uccidendo quattro persone e ferendone altre 33. Il generale Haftar ha ordinato al suo capo di Stato maggiore di investigare sui capi dei servizi di sicurezza. Egaiem e due dei suoi fratelli sono stati arrestati nel novembre 2017 dalle forze dell’Lna per delle dichiarazioni contro la leadership delle forze di Haftar, pochi mesi dopo essere stato nominato dal governo di Tripoli come sottosegretario agli Interni. Lo scorso agosto, il generale Haftar ha ordinato il rilascio di Egaiem in quella che ha chiamato "riconciliazione nazionale, in risposta alle richieste degli anziani della tribù di Egaiem". Nel 2015 Egaiem ha fondato l'agenzia antiterrorismo a Bengasi e ha contribuito alle lotte contro i gruppi islamici che controllavano le città di Bengasi e Agedabia. (Res)