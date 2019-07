Speciale difesa: Spagna, via libera a uso rapporti segreti intelligence per espellere sospetti terroristi

- La giustizia spagnola ha avallato l’uso dei rapporti segreti del Centro nazionale di intelligence (Cni) per espellere sospetti terroristi. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “El Pais”, riferendosi alla sentenza con la quale il Tribunale nazionale ha bocciato il ricorso contro il ministero dell’Interno presentato da Yassine Lafraiki, un iman marocchino residente a Corella, Navarra, che il 6 marzo del 2018 è stato espulso dalla Spagna sulla base di un documento del Cni in cui veniva definito “pericoloso” per la sicurezza nazionale. L'imam, che ha sempre negato ogni connessione con lo jihadismo, aveva fatto ricorso lamentando di non aver avuto la possibilità di accedere alle informazioni dei servizi segreti che hanno poi portato al suo allontanamento dalla Spagna. I magistrati però hanno stabilito che il ministero dell’Interno abbia agito in modo legittimo. (Res)