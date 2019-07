Speciale difesa: Francia, il sindaco di Parigi presenta la nuova polizia municipale

- Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha presentato ieri, 16 luglio, le reclute della nuova polizia municipale, un corpo nato per migliorare la sicurezza nella capitale. Lo riferisce la stampa francese, spiegando che per finalizzare l’iniziativa è necessario l’appoggio del governo. In particolare, nel nuovo progetto di legge sui rappresentanti locali che viene presentato oggi al Consiglio dei ministri dovrebbero essere contenute delle misure volte ad adattare il sistema legislativo per permettere la creazione di questa nuova forza. La polizia municipale di Parigi conterà in tutto 3.400 agenti che diventeranno operativi a partire dal 2020. Il futuro direttore, Michel Felkery, ha spiegato che l’obiettivo sarà quello di “assicurare la tranquillità pubblica” dei cittadini. (Res)