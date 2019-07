Speciale difesa: Iraq, premier curdo Barzani incontra delegazione Difesa britannica

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan, Masrour Barzani, ha incontrato oggi una delegazione britannica guidata dal consulente per il Medio Oriente del ministero della Difesa di Londra, John Lorimer. Barzani ha sottolineato l’importanza di proseguire la cooperazione e il coordinamento in ambito militare tra gli attori regionali e internazionali nella lotta contro lo Stato islamico. All’incontro di oggi hanno preso parte anche l’ambasciatore del Regno Unito, Jon Wilks, e il console generale a Erbil, James Thornton. Nel corso dell’incontro, le parti hanno discusso delle controversie tra il governo regionale di Erbil e quello federale di Baghdad. Presto le commissioni competenti si riuniranno per trovare una soluzione alle controversie sulla base della Costituzione, ha affermato Barzani. (Irb)