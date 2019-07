Romania: studio, paese quinto per migranti economici in tutto il mondo

- La Romania ha registrato il quinto più numeroso gruppo di emigranti economici tra tutti i Paesi del mondo, dopo il Messico, l'India, la Cina e la Polonia. Lo rilevano i dati di un rapporto reso pubblico a Parigi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Osce), citato dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". Secondo il rapporto, tra gli anni 2000 e il 2018, la popolazione romena è calata di circa tre milioni di abitanti e il 75 per cento di questo calo ha avuto come causa l'emigrazione della popolazione attiva. Il 90 per cento dei romeni che vivono all'estero si trovano in Paesi Ue, la maggioranza in Italia (oltre un milione), in Germania (680 mila persone), e in Spagna (570 mila). Comunità importanti di romeni vivono anche nel Regno Unito, Francia, Canada e Stati Uniti. Due terzi dei romeni che hanno lasciato la Romania negli ultimi 20 anni hanno avuto come motivazione un lavoro ben retribuito e condizioni lavorative migliori. Gli autori del rapporto raccomandano alle autorità di Bucarest di creare le condizioni adatte affinché le persone qualificate e competenti non desiderino più lasciare la Romania e di elaborare strategie a lungo termine per aiutare i romeni all'estero a tornare in patria.(Rob)