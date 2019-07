Monza: tavolo regionale su Statale 36, occhi puntati sugli svincoli di viale Elvezia

- "Un incontro proficuo, che può segnare un cambio di passo significativo per l’ammodernamento della Strada Statale 36, anche in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi del 2026". Così il Vice Sindaco Simone Villa ha commentato l’insediamento del Tavolo Istituzionale sulla SS36, convocato ieri in Regione Lombardia e coordinato dall’Assessore Claudia Maria Terzi, alla presenza di tutti i Comuni che insistono sull’infrastruttura – più di 40 – le Province coinvolte e i rappresentanti di ANAS, che gestisce la competenza sulla strada. All’ordine del giorno i progetti di adeguamento dell’infrastruttura – una delle strade più trafficate del Nord Italia – e l’esame delle criticità locali e dei nodi da risolvere. Il vice sindaco Villa ha illustrato, in particolare, l’impatto sulla viabilità cittadina del tunnel di Monza ricordando che le connessioni tra il Rondò dei Pini e l’Uscita Lissone Sud costituiscono una “grande incompiuta” dei lavori svolti negli anni scorsi su viale Lombardia: "Il sistema di svincoli e il troncone di Viale Elvezia devono essere gestiti compiutamente da ANAS – spiega il Vicesindaco – Lì serve un progetto complessivo non solo di manutenzione della strada e del guard-rail, ma anche di riordino degli spazi, dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili: è una delle grandi arterie di immissione in città, che collega direttamente alla Villa Reale e al nuovo Polo Istituzionale: per questo merita più attenzione". (com)