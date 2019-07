Ue: Commissione avvia indagine antitrust su Amazon

- La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se l'utilizzo da parte di Amazon di dati sensibili da rivenditori indipendenti che vendono sul suo mercato sia in violazione delle regole di concorrenza dell'Unione europea. Lo si apprende dalla Commissione europea. Amazon ha un doppio ruolo come piattaforma perché vende prodotti sul suo sito web come rivenditore e fornisce un mercato in cui i venditori indipendenti possono vendere i prodotti direttamente ai consumatori. Quando fornisce un mercato per venditori indipendenti, Amazon raccoglie continuamente dati sull'attività sulla sua piattaforma. Sulla base delle informazioni preliminari della Commissione, Amazon sembra utilizzare informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza. (segue) (Beb)