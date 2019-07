Ue: Commissione avvia indagine antitrust su Amazon (2)

- Nell'ambito di un'indagine approfondita, la Commissione esaminerà gli accordi standard tra venditori di Amazon e di mercato, che consentono alle attività di vendita al dettaglio di Amazon di analizzare e utilizzare dati di terzi fornitori, e il ruolo dei dati nella selezione dei vincitori del "Buy Box" e l'impatto del potenziale utilizzo da parte di Amazon di informazioni sensibili in quella selezione. Se dimostrato, le pratiche oggetto dell'inchiesta potrebbero violare le regole di concorrenza dell'Ue in materia di accordi anticoncorrenziali tra le società o sull'abuso di posizione dominante. La Commissione procederà ora a un'indagine approfondita in via prioritaria. "I consumatori europei acquistano sempre più online: l'e-commerce ha incrementato la concorrenza al dettaglio e portato più scelta e prezzi migliori. Dobbiamo garantire che le grandi piattaforme online non eliminino questi benefici attraverso un comportamento anticoncorrenziale. Ho quindi deciso di dare uno sguardo molto attento alle pratiche commerciali di Amazon e al suo duplice ruolo, di valutare la sua conformità alle regole di concorrenza dell'Ue", ha detto il commissario per la concorrenza, Margrethe Vestager. (segue) (Beb)