Ue: Commissione avvia indagine antitrust su Amazon (3)

- Per quanto riguarda le indagini che su Amazon stanno portando avanti alcuni Stati membri, "sappiamo che le autorità per la concorrenza di Austria, Germania, Lussemburgo e Italia stanno indagando su alcune pratiche di Amazon. Ci siamo coordinati da vicino le autorità nazionali fin dall'inizio della nostra indagine e siamo giunti alla conclusione che le loro indagini non si sovrappongono con le nostre, ma sono complementari, e perciò vanno avanti", ha detto la portavoce della Commissione europea, Lucia Caudet. (Beb)