Iraq: portavoce Erdogan, Turchia risponderà a responsabili attacco Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia darà la “necessaria risposta” ai responsabili dell’attacco che ha colpito oggi un ristorante di Erbil, nel Kurdistan iracheno, provocando la morte di un diplomatico del consolato generale turco. Lo ha scritto su Twitter il portavoce della presidenza di Ankara, Ibrahim Kalin. La morte del diplomatico è stata confermata dal ministero degli Esteri turco in una nota. “Le nostre iniziative con le autorità irachene e i funzionari locali faranno in modo che i responsabili vengano individuati al più presto”, si legge nel documento. Secondo la ricostruzione del proprietario del ristorante, l’attentatore – vestito in abiti civili e munito di due armi da fuoco – ha preso di mira un gruppo di diplomatici turchi che pranzavano all’interno del locale. Uno di essi è rimasto ucciso nell’attacco. Il ristorante, HuQQabaz, si trova in un’area di nuova costruzione frequentata in particolare da stranieri, uomini d’affari e diplomatici. “Assicuriamo ai civili e ai diplomatici che non permetteremo che la pace e la sicurezza della regione curda venga compromessa”, si legge in una nota della Direzione generale della sicurezza di Erbil che conferma la morte di due persone a seguito dell’attacco. “È stata aperta un’indagine sull’episodio, i cui responsabili verranno puniti”, conclude la nota. Nel frattempo sono state chiuse tutte le strade che collegano Erbil ad altre città della regione per impedire la fuga dell’aggressore.(Tua)