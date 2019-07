Ungheria: Ong contro nomina Hidveghi a vicepresidente commissione Libe in Parlamento europeo

- Numerose organizzazioni non governative hanno sottoscritto una lettera indirizzata ai membri del Parlamento europeo con la quale chiedono di rigettare la nomina dell'eurodeputato ungherese Balazs Hidveghi a vicepresidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe). Lo riporta il sito "Euronews". Il Forum civico europeo, che raccoglie oltre un centinaio di Ong e associazioni varie di 23 paesi europei, chiede anche al gruppo parlamentare del Partito popolare europeo (Ppe) di "riconsiderare il proprio candidato" per quella posizione alla luce degli attacchi del governo ungherese alla società civile e allo stato di diritto. In risposta, il deputato della maggioranza ungherese Lorinc Nacsa ha difeso Hidveghi, dichiarando che le Ong firmatarie della lettera "fanno parte della rete internazionale di Soros". (Vap)